Plusieurs établissements publics de santé de proximité (EPSP) de la wilaya de Sidi Bel-Abbes ont bénéficié de onze équipements de radiologie et d'imagerie, dans le but d’améliorer les prestations assurées aux malades et leur prise en charge optimale, a-t-on appris, dimanche, du directeur local de la santé et de la population (DSP).

Ces équipements médicaux permettront d’assurer sur place des examens radiologiques, réduiront les charges sur les patients et faciliteront le travail de diagnostic des médecins pour les cas qui nécessitent une radiologie, a expliqué Fodhil Bouchaour.

Outre ces équipements, l'Etablissement d’oncologie "Tidjani Haddam" a été renforcé par deux scanners et un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), ce qui permettra le diagnostic des cas souffrant de divers types de cancer, a-t-il révélé. Le même responsable a souligné que le service de radiologie prend en charge quotidiennement entre 15 et 20 patients des wilayas limitrophes, en ce qui concerne les consultations par scanner, de plus des examens de mammographie pour les femme s diagnostiquées d'un cancer du sein.

De son côté, le service de radiologie du CHU « Abdelkader Hassani », a été également doté d’un scanner de dernière technologie qui a été mis en service récemment, en plus de la remise en service de l'IRM, qui était en panne depuis plusieurs années.

Plus de 15 patients sont examinés quotidiennement de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya grâce à la remise en service de cet appareil IRM alors que plus de 30 patients souffrant de différentes pathologies sont auscultés par scanner, indique la même source.