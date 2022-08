Plusieurs opérations visant la réhabilitation et la modernisation de quatre polycliniques de proximité ont été programmées par le secteur de la Santé d’Aïn Temouchent, a-t-on appris, mercredi, auprès de la direction de wilaya de la Santé.

Quatre (4) polycliniques relevant des communes d’Aïn Larbaâ, El Maleh, Aïn Tolba et Sidi Benadda sont ainsi concernées par des opérations de réhabilitation et de modernisation, à l'effet d’assurer les conditions de travail nécessaires aux personnels médical et paramédical et d’assurer une bonne prise en charge des patients, a expliqué le directeur de wilaya de la Santé, Hadj Bettaouaf.

Dans ce cadre, une enveloppe financière de 85 millions DA a été allouée au budget sectoriel pour la réalisation de ces opérations devant être lancées avant la fin de l'année en cours, a fait savoir M. Bettaouaf selon qui le choix des bureaux d'études a été fait tandis que le choix des entreprises réalisatrices est actuellement en cours, conformément à la règlementation régissant les marchés publics.

Le secteur de la Santé devrait être également renforcé, avant la fin de l'année en cours, par trois (3) nouvelles ambulances devant être affectées aux polycliniques de certaines communes éloignées, dans le but d'assurer le transport des malades nécessitant une évacuation vers les établissements hospitaliers, a-t-il ajouté. Pour rappel, les hôpitaux de Hammam Bouhdjar, Beni Saf et "Ahmed Medeghri" du chef-lieu de wilaya ont été dotés, en juillet dernier, de 20 appareils d'hémodialyse, mis en service au profit des insuffisants rénaux.

L'Etablissement hospitalier public "Ahmed Medeghri" a été lui aussi renforcé, au cours de cette année, d’un nouveau service de Radiologie et d'Imagerie médicale avec l’installation d’un scanner de 64 bars en sus d'un cardiogramme, d'une table de radiographie et d'un échographe.

Les équipements en question ont été mis au profit des patients de la région mais aussi à ceux des wilayas limitrophes, rappelle-t-on.