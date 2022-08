Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a présidé jeudi à Alger les travaux d'une Journée d'étude consacrée à la présentation du Guide de prise en charge du pied diabétique.

Lors de cette Journée d'étude organisée au siège du ministère et consacrée à la présentation du Guide de prise en charge du pied diabétique, M. Benbouzid a précisé que "les patients sont souvent diagnostiqués à un stade avancé de la maladie, ce qui entraîne de graves et multiples complications", soulignant que ce nouveau guide élaboré par un groupe d'experts permettra de "réduire de 80% les amputations".

On compte plus de 4 millions de patients souffrant du pied diabétique, dont 10 à 15 % font des complications qui peuvent nécessiter une amputation partielle ou totale, a fait savoir le ministre, affirmant qu'il s'agit d'un "fardeau pour la santé publique". Aussi, le ministère est déterminé à renforcer la prévention et la sensibilisation pour éviter aux patients d'atteindre le stade de l'amputation, a assuré M. Benbouzid.

Ce nouveau guide se veut un "outil concret" qui contribuera à faire face aux graves complications du diabète, a estimé le ministre, saluant le "bon travail" mené par les experts dans diverses spécialités en coordination avec les étudiants.

Ce guide sera mis à la disposition des personnels de santé qui pourront ainsi accéder à des connaissances spécialisées et aux meilleures pratiques en matière de prise en charge du pied diabétique, a indiqué le ministre.