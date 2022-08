Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont saisi, au cours des deux premiers jours du mois d'août, plus de 20.000 comprimés psychotropes de différents types et arrêté dix individus dans plusieurs wilayas du pays, indique, mercredi, un bilan des mêmes services.

Les unités de la GN ont procédé les 1 et 2 août 2022 à la saisie de "20.029 comprimés psychotropes de différents types, de trois moyens de transport et à l'arrestation de dix individus, et ce, dans les wilayas de Saida, Ouargla, Illizi et Ghardaïa", précise la même source. En matière de sécurité routière, le bilan des unités de la GN fait état de 17 morts et 47 blessés dans 25 accidents de la route enregistrés dans plusieurs wilayas du pays.

Il s'agit, selon le bilan de la GN, des wilayas de Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béchar, Bouira, Tamanrasset, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif, Guelma, Constantine, Médéa, M'sila, El Tarf, Khenchela, Relizane et Ain Témouchent.

Concernant la lutte contre la contrebande et la fraude, les unités de la GN ont saisi "7.152 unités de boissons alcoolisées de différents types et volumes, 3 moyens de transport et arrêté deux individus dans les wilayas de Bejaia, Sidi Bel Abbes et Relizane", note la même source. Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, les mêmes services ont saisi "40.980 sacs de tabac à chiquer, un moyen de transport et arrêté deux individus".