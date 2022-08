Plus de 80 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans la Corne

de l'Afrique, a alerté, mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Par voie de communiqué, l'OMS a indiqué qu'"on estime que plus de 80 millions de personnes dans les 7 pays de la région - Djibouti, Ethiopie, Kenya, Somalie, Soudan du Sud, Soudan et Ouganda - sont en situation d'insécurité alimentaire, avec plus de 37,5 millions de personnes classées comme étant en phase 3 de l'IPC, une étape de crise où les gens doivent vendre leurs biens pour se nourrir et nourrir leur famille, et où la malnutrition sévit".

Afin de mener à bien un travail urgent et vital, l'OMS a lancé un appel au don de 123,7 millions de dollars.

"Poussée par les conflits, les changements climatiques et la pandémie de Covid-19, cette région est devenue un point chaud de la faim avec des conséquences désastreuses pour la santé et la vie de ses habitants", a souligné l'organisation.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, explique que "la faim est une menace directe pour la santé et la survie de millions de personnes dans la grande Corne de l'Afrique".

Et d'ajouter : "L'OMS se tourne vers la communauté internationale pour soutenir notre travail sur le terrain en répondant à cette double menace, en fournissant un traitement aux personnes souffrant de malnutrition et en les protégeant contre les maladies infectieuses".