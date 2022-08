La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a donné mercredi à Alger le coup d’envoi d’une session de formation au profit des parents d'élèves aux besoins spécifiques pour leur permettre d'assurer une communication continue avec les équipes pédagogiques en charge de cet enseignement spécialisé.

Mme Kriko a précisé que cette session de formation, lancée au niveau du Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bologhine, visait à "assurer la continuité pédagogique avec les parents d'élèves aux besoins spécifiques et permettre aux équipes pédagogiques d'accompagner et de prendre en charge cette catégorie sur le plan psychologique et pédagogique, notamment pendant les vacances".

A cette occasion, la ministre a annoncé l’activation de la plateforme des services numériques du secteur de la Solidarité nationale (www.service-solidarite.gov.dz) qui permet aux parents de soumettre leurs préoccupations tout au long de l'année. A cet égard, Mme Krikou a rappelé les conventions signées par le ministère de la Solidarité nationale avec les secteurs de la Pêche et de la Formation professionnelle pour trouver à cette catégorie des emplois adaptés à leurs capacités physiques et mentales.

De son côté, la psychologue clinicienne, Fella Chouib, a affirmé que cette formation destinée aux parents d’élèves permettait d'assurer la continuité de la prise en charge des enfants handicapés mentaux, précisant que le Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de Bologhine "donne des conseils et des orientations aux parents avant et pendant les vacances pour assurer l'accompagnement permanent de l'enfant et améliorer ses aptitudes".

Le lancement de cette formation a, par ailleurs, été marqué par l’exposition d’objets fabriqués par les enfants des centres de Bologhine, Rouiba et Ain Taya dans les domaines du recyclage, de confection de filets de pêche, de la couture, du dessin et de la broderie.