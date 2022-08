Deux ouvriers ont trouvé la mort, jeudi, par asphyxie dans une unité industrielle de la commune de Fornaka, à l'ouest de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris auprès de la direction locale de la protection civile. L'unité secondaire d'Aïn Nouissy, appuyée par l'unité principale et l'unité du secteur d'El Mactâa, est intervenue, vers 11h du matin, pour secourir et transférer quatre ouvriers, asphyxiés à l'intérieur d'un réservoir souterrain de dix mètres de profondeur dans l'entreprise "Amidor", à la zone industrielle de la commune de Fornaka, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de ce corps. Les victimes, âgées entre 31 et 47 ans, étaient chargées de vider et de nettoyer le réservoir des résidus d'amidon alimentaire, a ajouté le document.

L'accident a fait deux morts et deux blessés, qui ont été évacués en urgence vers le service des UMC du Centre hospitalo-universitaire "Boumediene Bensmaïne" de Mostaganem. Les deux dépouilles ont été déposées à la morgue du même établissement de santé, a-t-on conclu.