Le groupe Sonelgaz a élaboré un plan d'action sous le slogan "pour un été calme et serein" afin d'assurer un été sans interruption de l'énergie électrique et éviter toute perturbation dans l'approvisionnement des citoyens, a indiqué le PDG du groupe, Mourad Adjal.

M. Adjal a précisé, dans un entretien à l'APS, que son Groupe "a réussi à gérer la demande sur l'électricité durant l'été grâce à un plan d'action élaboré pour éviter toute perturbation dans l'approvisionnement des citoyens, une initiative placée sous le slogan +pour un été calme et serein+".

Parmi les principales dispositions prises pour "un été sans interruption de l’énergie électrique", le responsable a cité la mise en service de 4 postes sources haute tension, de 14 cabines mobiles, la réalisation de 7 renforcements des postes haute tension, l’installation de 2 batteries de condensateurs, ainsi que l’achèvement de 628 transformateurs électriques sur 319.595 km. Cela en plus de développer "un important" programme de maintenance des ouvrages et des réseaux selon leurs typologies au nivea u du pays, a-t-il souligné. M. Adjal a indiqué, en outre, que Sonelgaz a enregistré, le 31 juillet dernier, un pic historique de consommation électrique, atteignant 16.666 MW, tout en assurant les 500 MW exportés vers la Tunisie.

Sur un autre chapitre, M. Adjal a indiqué que "les redevances de Sonelgaz auprès de ses clients, se sont élevées dernièrement à 161 milliards de DA", soulignant que "60% de ce montant est dû par les citoyens" ayant bénéficié de "facilitations" dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Il a, dans ce sens, appelé les citoyens à payer leurs dettes, soulignant "la possibilité de le faire sur plusieurs tranches".

S'agissant des agressions sur les réseaux de l'électricité et gaz, en dépit des mesures prises par Sonelgaz pour endiguer ce phénomène, M. Adjal a déploré "plus de 12.000 cas d'infraction enregistrées à travers le territoire national, fin juin 2022", ainsi que d'importantes pertes financières estimées à plus de 297 millions DA en 2021.

Qualification et l'intégration de 4.866 nouvelles entreprises

Par ailleurs et afin d'encourager les entreprises locales, Sonlegaz a lancé en 2021 et 2022, un appel d'offres national pour la pré-qualification d’entreprises spécialisées dans les domaines de la réalisation, réparation des réseaux d'électricité et prestations, avec le renouvellement de la pré-qualification des entreprises qui ont déjà des pré-qualifications de la part de Sonelgaz - Distribution, a relevé M. Adjal.

Cela en plus des entreprises créées récemment et financées par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE).

Ce processus a abouti à l'élaboration d'une liste exhaustive ayant permis la qualification et l'intégration de 4.866 nouvelles entreprises sur un total de 10.190, a-t-il déclaré.

Concernant la politique de la transition énergétique, M. Adjal a affirmé que le groupe est "un acteur de premier plan" sur la scène énergétique et participe activement à cette transition, "en instaurant un nouveau modèle énergétique incluant le développement de l'hydrogène vert et l'inclusion de l'énergie nucléaire", ajoutant que pour ce faire, Sonelgaz a créé de nombreuses sociétés spécialisées dans les énergies renouvelables.

Il a, aussi, rappelé que le Groupe détient 50% des actions de la Société algérienne des énergies renouvelables "SHAEMS", qui œuvre à la concrétisation du programme national des énergies renouvelables.