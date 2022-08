La Chine a lancé jeudi avec succès un satellite de surveillance du carbone de l'écosystème terrestre et deux autres satellites depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province chinoise du Shanxi (nord).

Les satellites ont été lancés à 11h08 (heure de Pékin) par une fusée porteuse Longue Marche-4B et sont entrés en orbite prévue avec succès.

Le satellite de surveillance du carbone est utilisé principalement pour la surveillance du carbone de l'écosystème terrestre, l'enquête et la surveillance de l'écologie et des ressources terrestres, la surveillance et l'évaluation des projets écologiques nationaux principaux.

Il fournira également un soutien opérationnel et des services de recherche dans les domaines tels que la protection de l'environnement, l'arpentage et la cartographie, la météorologie, l'agriculture et la réduction des catastrophes naturelles.

Le lancement marque le 430e vol de la série des fusées porteuses Longue Marche.