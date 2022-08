Des experts des Nations unies ont appelé à l'ouverture d'"une enquête internationale" sur l'explosion dans le port de Beyrouth, survenu il y a deux ans.

Un communiqué publié par des experts des Nations Unies affirme que l'incident susmentionné est "l'une des plus grandes explosions non nucléaires".

Le communiqué précise que "rien n'a été fait jusqu'à présent" pour connaître les causes de l'explosion, soulignant les demandes continues de justice du peuple libanais et des familles des victimes, coïncidant avec le 2e anniversaire de l'explosion.

La source souligne "la nécessité de lancer une enquête internationale dès que possible et sans délai", notant que "les Nations Unies ont appelé le gouvernement libanais après l'explosion à ouvrir une enquête, mais cela s'est heurté plus d'une fois à des obstacles".

Le 4 août 2020, une énorme explosion s'est produite dans le port de Beyrouth, tuant 221 personnes et en blessant environ 6 000 autres, ainsi que des dégâts matériels massifs.

Selon les estimations officielles, l'explosion s'est produite dans le 12 quai du port, qui conte nait environ 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium hautement explosif, qui avait été confisqué sur un navire et stocké depuis 2014.