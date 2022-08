Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Farsia, a indiqué jeudi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.

Selon le communiqué relayé par l'agence de presse sahraouie (SPS), des unités de l'Armée sahraouie ont "bombardé des retranchements et positions des forces d'occupation marocaines dans les régions d'Oudiyat Echedida et Akrara Echedida dans le secteur de Farsia". Des détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient intensifié, mercredi, leurs bombardements contre les forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'Aousserd et Oum Drika.

Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, précise la même source.