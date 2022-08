Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit où ils s’attachent aux os. Ces inflammations peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Leur traitement associe repos, médicaments anti-inflammatoires et conseils de prévention des rechutes.

Quels sont les symptômes des tendinites ?

En cas de tendinite, des douleurs apparaissent au niveau du tendon. La peau située à cet endroit est, dans certains cas, rouge et chaude au toucher. Parfois, on entend et on sent le frottement du tendon dans sa gaine. La douleur peut être très vive. On distingue différents types de tendinites selon leur degré de gravité : La tendinite de type I : la douleur apparaît lorsqu’on commence à solliciter le tendon, mais disparaît lorsqu’on bouge.

La tendinite de type II : la douleur persiste et augmente au cours de l’effort.

La tendinite de type III : la douleur est présente au-delà de l’effort, gêne les gestes de la vie courante et empêche l’entraînement. Toutes les parties du tendon peuvent être atteintes : le corps du tendon (tendinite proprement dite) ou la partie reliée à l’os (tendinite d’insertion). Quelquefois, ce sont les gaines qui entourent les tendons, et dans lesquelles ils coulissent, qui sont touchées. Les tendinites affectent de très nombreuses parties du corps : hanche, cuisse (tendinite des adducteurs), genou (tendinite du fascia lata ou syndrome de l’essuie-glace ; tendinite des ischio-jambiers ou syndrome de la patte d’oie ; tendinite rotulienne), coude (tennis-elbow), épaule et omoplate (tendinite du sus-épineux), poignet, talon, cheville, pouce, etc.

Quelles sont les causes des tendinites ?

Les tendinites sont dues à une fatigue des tendons. Les fibres endommagées enflent, s’enflamment et la synovie (le liquide qui les lubrifie) se modifie. Le tendon ne coulisse plus avec aisance dans sa gaine et le frottement qui en résulte provoque des douleurs. Une tendinite survient en général à la suite d’une sollicitation prolongée inhabituelle (utilisation intensive d’un clavier d’ordinateur ou de piano, tricot, jardinage, marche prolongée ou entraînement sportif trop intense) ou à cause du frottement du tendon sur un os.

Certains traitements antibiotiques (quinolones) sont aussi susceptibles de provoquer des tendinites. Certains sportifs sont particulièrement prédisposés aux tendinites du fait de leur morphologie : plante des pieds tournée vers l’extérieur ou vers l’intérieur, angle de rotation des chevilles trop important, etc. Mais la plupart des tendinites liées au sport sont dues à des erreurs : entraînement excessif, absence ou insuffisance d’échauffement, mauvais gestes techniques, répétition prolongée du même geste, matériel inadapté ou mal réglé, alimentation déséquilibrée, déshydratation, etc. L’exemple le plus connu est le tennis-elbow.

Qu’est-ce que le tennis-elbow ?

Il s’agit d’une tendinite qui peut provenir d’une pratique trop intensive des sports de raquette, notamment chez les joueurs de plus de 45 ans qui reprennent soudain un entraînement régulier et intensif. Cette blessure sportive peut aussi être due à une mauvaise technique ou à un cordage trop tendu. Dans un premier temps, le sportif a mal à l’extérieur du coude en jouant. La gêne peut irradier dans le bras et jusqu’à la main. Les douleurs peuvent ensuite survenir lors de gestes quotidiens : serrer une main, tenir une casserole, tourner une clef dans la serrure, etc.

Quelles sont les complications éventuelles des tendinites ?

Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon adaptée, une tendinite peut devenir tenace. Le tendon et sa gaine se collent l’un à l’autre et se calcifient, ce qui provoque des douleurs et diminue la mobilité de l’articulation.

Que puis-je faire en cas de tendinite ?

Le froid calme la douleur et atténue l’inflammation. Posez une poche à glace sur la zone enflammée. Placez un linge humide entre la poche de glace et la peau. Ne dépassez pas vingt minutes d’application à la fois, avec vingt minutes à température ambiante entre deux applications successives.

En phase aiguë, afin de limiter l’inflammation, ménagez ou immobilisez le tendon et sa gaine avec un bandage élastique, par exemple. Le repos est un des traitements les plus efficaces pour soulager une tendinite.

Que fait le médecin face à une tendinite ?

Il propose des mesures pour mettre le tendon au repos et calmer l’inflammation (médicaments, infiltrations). Il peut bander l’articulation, poser une attelle ou un plâtre et prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Le cas échéant, des méthodes adéquates de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle contribuent à la guérison d’une tendinite.

Comment prévenir la tendinite ?

Echauffez-vous. Pour être efficace, un échauffement doit suivre quelques règles de base. Il doit être suffisamment long : au moins dix minutes sont nécessaires pour que les tendons soient préparés.

Il doit être progressif : la sollicitation doit être de plus en plus importante et de plus en plus rapide. Pour de nombreux sports, cela commencera par une petite course de plus en plus rapide.

Il doit être adapté : l’échauffement devra être complété avec des étirements et des assouplissements généraux pour préparer les muscles et les articulations à l’effort et aux contraintes. Viendront ensuite les gestes spécifiques à chaque sport. Cela consistera la plupart du temps à effectuer quelques mouvements propres à la discipline, comme les smashes du volleyeur, le service du tennisman, le shoot du footballeur, etc.

Il doit devenir un automatisme : l’échauffement peut être considéré comme une sorte de rituel qui précède l’effort. Il permet au sportif de se préparer mentalement et de se concentrer avant l’épreuve ou l’entraînement. Prenez des cours. Lorsqu’on commence la pratique d’un nouveau sport, il est indispensable de prendre des conseils et de suivre des cours pour bien en maîtriser les aspects techniques. Un moniteur ou un entraîneur apprend à ses élèves les bons gestes et les postures correctes. Buvez. Lors d’un effort, l’organisme a besoin d’eau pour compenser les pertes liées à la transpiration, à la respiration et la production d’énergie. Une hydratation insuffisante avant, pendant et après l’effort peut avoir de nombreuses conséquences, bénignes ou graves : tendinite, mais aussi crampe, malaise, coup de chaleur, etc.

Equipez-vous correctement. Un bon matériel d’entraînement est indispensable pour prévenir les accidents et les maladies liés au sport. Des chaussures adaptées au sport pratiqué, au terrain ainsi qu’au poids et au pied du sportif réduisent fortement les risques de développer des problèmes de l’appareil locomoteur. Récupérez après l’effort. Une séance de sport doit être complétée par une séance d’étirements caractérisée par des exercices de contraction, de relâchement et d’étirement. Outre le fait d’aider au retour au calme, les étirements après le sport aident à prévenir les problèmes tendineux et musculaires.

Faites des pauses. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez (sport, jardinage, bricolage, etc.), intercalez des pauses régulières à une activité qui implique des mouvements répétés.