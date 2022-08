Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu mardi un entretien téléphonique avec le président du Conseil des ministres italien sortant, M. Mario Draghi, au cours duquel les deux parties ont salué le niveau d'excellence que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays amis, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, ce jour, un entretien téléphonique avec M. Mario Draghi, président du Conseil des ministres italien sortant, au cours duquel les deux parties ont salué le niveau d'excellence que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays amis, marquées d'un haut niveau de confiance et une cohésion politique et économique, en consolidation d'un processus de coopération enracinée et solide dans divers domaines", lit-on dans le communiqué.