Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a annoncé, mardi, le début du dépôt des demandes d'accréditation provisoire pour la presse étrangère qui n'accompagne pas les délégations officielles et désirant couvrir les travaux du Sommet arabe d'Alger prévu en novembre prochain, et ce à partir du 1er août jusqu'au 30 septembre.

"Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger porte à la connaissance de la presse étrangère qui n'accompagne pas les délégations officielles et désirant assurer la couverture de la 31e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du Sommet prévu les 1 et 2 novembre 2022 à Alger, que la période de dépôt des demandes d'accréditation provisoire est prévue du 1 aout au 30 septembre 2022".

Le dépôt des dossiers de demande d'accréditation se fait au niveau des centres diplomatiques ou consulaires algériens territorialement compétents, aussi bien dans le pays abritant le siège social de l'organe employeur qu'au lieu de résidence du journaliste en cas de besoin.

Le dossier de demande d'accréditation provisoire renferme les documents suivants: -Formulaire de la demande de "visa de journaliste" pouvant être délivré ou téléchargé via les sites électroniques des missions diplomatiques ou consulaires algériennes à l'étranger.

-Formulaire de demande d'accréditation de la presse étrangère qui n'accompagne pas une délégation officielle pouvant être délivré ou téléchargé via les sites électroniques des missions diplomatiques ou consulaires algériennes à l'étranger ou via le site électronique consacré au Sommet arabe (www.arabsummit2022.dz).

-Une demande émise par l'organe employeur du journaliste.

-Une copie du passeport du journaliste de nationalité étrangère ou une copie de la pièce d'identité nationale du journaliste de nationalité algérienne.

-Une copie de la carte professionnelle du journaliste.

-Deux photos du concerné.

-Une liste détaillée du matériel technique réservé à l'activité de presse. "Pour de plus amples informations sur les rendez-vous et les procédures de dépôt des demandes d'accréditation provisoire, les journalistes concernés peuvent consulter le portail électronique consacré au Sommet arabe (www.arabsummit2022.dz)".

Le ministère précise, en outre, que "l'opération d'inscription de la presse étrangère acc ompagnant les délégations officielles se fera parallèlement à l'inscription des délégations officielles dans un délai qui sera fixé ultérieurement".