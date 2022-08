Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a été reçu, mardi à Tunis, par la Cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden, avec laquelle il a évoqué les moyens de développement des relations bilatérales dans différents domaines.

La rencontre a porté sur "les mécanismes de renforcement de la coopération et de développement des relations bilatérales dans différents domaines", notamment le tourisme et l'artisanat", indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont insisté, dans ce sens, sur "la profondeur des relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie tant aux plans officiel que populaire".

A cette occasion, la Cheffe du Gouvernement tunisien a "exprimé sa gratitude à l'Algérie, Gouvernement et peuple, pour son soutien à la Tunisie lors de toutes les crises, reflétant, ainsi, la solidité des relations entre les deux pays", selon le communiqué.

Pour sa part, le ministre du Tourisme a mis en avant "les incitations et avantages accordés par l'Etat algérien au titre de la nouvelle loi sur l'investissement, ce qui contribuera à l'instauration d'un climat d'affaires stable per mettant d'attirer les investisseurs", ajoute-t-on de même source.

A cette occasion, les deux parties ont mis l'accent sur l'impératif de "lancer des programmes et des projets pilotes conjoints et de renforcer le partenariat entre les opérateurs touristiques des deux pays, outre l'échange des expériences dans le domaine du tourisme et de l'artisanat", conclut le communiqué.