Les travaux de la 5e commission intersectorielle algéro-tunisienne dans le domaine du tourisme ont débuté, mardi à Tunis, sous la présidence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi et son homologue tunisien, Mohamed Moez Belahssine, indique un communiqué du ministère.

S'exprimant à cette occasion, M. Hamadi a déclaré que cette rencontre se veut "un départ prometteur pour œuvrer de concert en vue de consolider les relations liant les deux pays notamment en la conjoncture actuelle marquée par de grands défis économiques en raison des répercussions du coronavirus, et ce dans le cadre du renforcement des relations bilatérales dans le domaine touristique", note le communiqué.

Le ministre s'est dit "satisfait du développement observé dans les relations algéro-tunisiennes à la faveur du renforcement des liens d'amitié et des relations politiques, économiques et commerciales au mieux de l'intérêt des deux peuples et pays frères dans tous les domaines et d'une manière globale, en témoignent les dernières visites officielles entre les deux pays", a-t-on souligné de même source.

Cette rencontre "permettra aux experts des deux pays de passer en revue le bilan des réalisations depuis la tenue de la dernière commission à Alger et d'élaborer un programme d'action bilatéral à l'avenir conformément aux clauses de la nouvelle convention que nous comptons signer dans les meilleurs délais", a précisé M. Hamadi.

Evoquant les efforts consentis par l'Algérie dans ce domaine, le ministre du Tourisme a rappelé que le plan du gouvernement "a accordé une priorité particulière au tourisme en exécution du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a insisté sur l'impératif de développer ce secteur en tant que secteur économique à l'instar des autres secteurs économiques générateurs de richesse et d'emplois", ajoute la même source.