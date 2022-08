Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables Benattou Ziane, a reçu mardi à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, accompagné de la directrice de l'Agence française de développement (AFD), Sophie Aubert, avec lesquels il a évoqué les opportunités de coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, tenue au siège du ministère, "les deux parties ont fait un tour d'horizon des relations bilatérales algéro-françaises et ont discuté des opportunités de coopération et de partenariat dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique", a précisé la même source.

A cette occasion, le ministre a présenté les grandes lignes de la stratégie que son département entend suivre en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables (Enr), a ajouté la même source.

Outre les aspects de la coopération technique et la formation, les discussions ont porté sur le pr ojet d'appels d'offre à investisseurs pour la réalisation de centrales solaires "Solar 1000 MW", réparties sur le territoire national algérien, adressé aux investisseurs nationaux et étrangers, et sur la préparation des appels d'offres prochains, prévus dans le programme de développement des EnR, des 15.000 MW à l'horizon 2035.

Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale à même d'établir des partenariats dans le cadre du principe gagnant-gagnant.

A l'issue de cette rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges de coopération ainsi que les actions et les projets, mutuellement, bénéfiques dans les domaines discutés, notamment les énergies renouvelables, la locomotion électrique et la filière de l'hydrogène vert, selon le communiqué.