Ce camp, qui s'étale jusqu'au 6 août, enregistre la participation de 360 enfants adhérents des établissements de jeunes des communes d'El Gor, d’El Bouihi, de Sidi El Djillali et d’El Aricha, répartis en trois groupes (120 enfants par groupe), a indiqué le chef de service activités des jeunes à la DJS, Fentroussi Brahim.

Des activités récréatives et pédagogiques ont été programmées au profit des enfants, notamment des chants, de la natation, des ateliers de jeux (échecs, ) et de travaux manuels, des soirées artistiques et des virées à différents sites et monuments archéologiques et touristiques de la région, selon le même responsable.