Le secteur du tourisme dans la wilaya de Mostaganem se remet des effets de la pandémie de la Covid-19, avec une affluence record des estivants enregistrée cette saison, au grand soulagement des professionnels forcés de suspendre leurs activités durant près de deux ans. Les plages de Mostaganem connaissent, depuis l'ouverture de la saison estivale, le 17 juin dernier, une affluence record des estivants venus des différentes wilayas du pays. En cinq semaines, leur nombre a dépassé les 4 millions, selon des chiffres communiqués par la structure de surveillance des plages relevant de la Direction de la Protection civile.

Les différents établissements hôteliers et résidences touristiques connaissent une forte affluence, majoritairement des familles.

Des privés proposent également des appartements à la location, selon la formule "location chez l'habitant", tandis que certaines familles et des jeunes optent pour les campings. La plage Les Sablettes, dans la commune de Mazagran, Cap Ivi, dans la commune de Benabdelmalek Ramadan, ou encore les plages Aïn Ibrahim" et Le Petit Port à Sidi Lakhdar so nt "assaillies" par les baigneurs. En prévision d'une saison annoncée comme très prometteuse, la direction du Tourisme et d'Artisanat a redoublé d'efforts pour assurer aux estivants un accueil dans les meilleures conditions, a indiqué à l'APS le directeur local, Mohamed Cherif Zalmati.

A cet égard, les capacités d'accueil de la wilaya ont été renforcées par la mise en service de sept nouveaux établissements hôteliers pour atteindre une capacité d'hébergement de 4.000 lits. Des autorisations d'exploitation exceptionnelles de 15 campings d'été ont été aussi délivrées afin d'augmenter la capacité d'accueil de 3.000 lits supplémentaires, a ajouté le responsable. Dans le but d'améliorer la gestion des plages, une vingtaine d'opérateurs touristiques ont obtenu un droit d'exploitation pour cette saison estivale.

Cette mesure, a expliqué M. Zelmati, a contribué à offrir des conditions adéquates d'accueil aux familles, tout en augmentant les revenus des communes de 20 millions DA.

Aussi, les services concernés veillent à assurer l'accès gratuit aux plages et le respect des prix fixés pour l'exploitation des parkings et de l'espace alloué à la concession.

Les redevances sont limitées aux seules prestations touristiques fournies dans leurs périmètres, a affirmé le même responsable.

Ces mesures se sont reflétées dans les premières données de cette saison, qui indiquent une reprise partielle des activités, quasi suspendues durant la pandémie de la Covid-19, où les professionnels du secteur se sont retrouvés en chômage forcé. Selon un bilan des années 2020 et 2021, le nombre d'estivants arrivés à Mostaganem n'a pas dépassé les 5 millions. Noureddine Maz, directeur d'une résidence touristique dans la zone d'expansion touristique (ZET) de "Sablette" (Ouest de Mostaganem), a indiqué que la situation du secteur cette saison est bien meilleure que les deux dernières années. "Le taux d'occupation des établissements touristiques (hôtels, complexes et résidences) est de 95% en juillet et il sera de même jusqu'à fin d'août", a-t-il affirmé. Il a estimé que l'affluence des estivants relevée cette année dans les établissements touristiques peut compenser les pertes subies par les opérateurs du tourisme et le secteur, durant la crise sanitaire.

De plus, M. Maz a fait part de la volonté de nombreux professionnels d'investir pour la promotion et la diversification des prestations touristiques et de décrocher de nouvelles étoiles au classement, au terme de la saison estivale.