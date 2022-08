Le secteur de l’Education dans la wilaya d’El-Tarf sera doté au titre de la rentrée prochaine 2022-2023, de dix (10) nouvelles structures scolaires, tous paliers confondus, devant mettre fin au problème de la surcharge des classes, marquant certains établissements, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’Education.

Dans une déclaration à l’APS, le directeur local de l'Education national, M. Azzeddine Djilali a fait savoir que la wilaya d’El-Tarf verra ainsi la réception de dix (10) structures scolaires à la rentrée scolaire 2022-2023, précisant qu'il s’agit de six (6) groupes scolaires, actuellement en cours de réalisation dans plusieurs communes dont les travaux avancent, selon lui, à un rythme "satisfaisant" en sus des travaux d’extension des classes de neuf (9) écoles primaires et de 14 collèges d’enseignement moyen (CEM).

M. Djilali a également fait part de la réception à la prochaine rentrée scolaire d’une cantine scolaire réalisée dans la commune d’Ain El-Assel ainsi qu'une salle de sports au sein du lycée de la commune de Ben M’hidi.

Dans le cadre de la création de plusieurs pôles urbains intégrés, deux (2) lycées seront également réceptionnés dans la commune d’Echatt et à la cité des 1000 logements publics locatifs (LPL) au chef-lieu de wilaya en plus d’un CEM dans la commune de Chefia dont le taux d’avancement des travaux se situe à 95 %. Selon M. Djilali, il est également prévu, dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire la restauration et la réhabilitation de plusieurs établissements relevant du secteur de l’Education nationale lesquels devraient être renforcés par de nouveaux équipements pédagogiques en plus d'une opération de raccordement au réseau de fibres optiques, et ce, pour enveloppe financière de l’ordre de 240 millions DA.

Par ailleurs, M. Djilali a indiqué que la prime scolaire sera versée dans les comptes postaux aux parents d’élèves bénéficiaires, la première semaine de la prochaine rentrée scolaire, détaillant que plus de 44.000 élèves nécessiteux y sont concernés.