Les travaux de réalisation du 2ème tronçon du projet de transport par télécabine à Tizi-Ouzou reprendront en septembre prochain, a-t-on appris lundi de la commission d'aménagement du territoire et du transport de l'Assemblée populaire de wilaya (APW).

"La commission a effectué lundi une visite sur le chantier, à l'arrêt depuis 3 ans, et après examen de la situation et débat avec les différents intervenants, l'entreprise en charge des travaux s'est engagée à reprendre les travaux dès le mois de septembre prochain", a indiqué le président de la commission, Mehdi Baha.

Le maître d'ouvrage, l'entreprise de gestion du métro d'Alger, et l'entreprise réalisatrice "ont fini par trouver un accord à leur différend concernant la révision des prix de réalisation, et cette dernière s'est engagée à reprendre les travaux dès le mois de septembre prochain", a-t-il dit. Le 2ème tronçon qui sera livré dans un délai de 18 mois, devra relier la station CEM Babouche au centre ville (à proximité du siège de la wilaya) au mausolée de Sidi Belloua. Ce projet, dont le coût de réalisation est de 8,7 milliards de DA, comporte deux stations de départ et d'arrivée (Bouhinoune et Redjaouna) ainsi que 4 stations intermédiaires, au niveau de la nouvelle ville, du stade 1er Novembre, du siège de la wilaya (CEM Babouche) et de l'hôpital Belloua.

Le transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital Belloua à Redjaouna sera assuré par le système télécabine, tandis qu'à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m d'altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique.

Lancés en 2013 et prévus à la livraison fin 2017, les travaux de ce projet ont enregistré d'énormes retards.

Un 1er tronçon de 2,5 km reliant la gare de Bouhinoune à celle du CEM Babouche à proximité du siège de la wilaya, parcouru en 11 minutes seulement, a été mis en service en janvier 2020.