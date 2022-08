Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée dans un accident de la circulation survenu mardi dans la wilaya d'Aïn Témouchent, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

L'accident est survenu sur l'axe de la Route nationale (RN) 2, dans son tronçon reliant les communes de Hassi El Guella et El Malah, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et une moto causant la mort du motocycliste.

Son accompagnateur, âgé de 30 ans, a été blessé, a-t-on indiqué. Les agents de la Protection civile ont évacué le blessé vers les urgences médicales pour recevoir les soins nécessaires alors que la dépouille de la victime a été déposée à la morgue de l'hôpital Ahmed-Medeghri du chef-lieu de wilaya. Les services de la Sûreté territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de cet accident, a-t-on souligné.