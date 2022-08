Le Raja Casablanca a annoncé ce mercredi l’arrivée du milieu de terrain international algérien, Raouf Benguit, en provenance du MC Alger.Libre de tout engagement après avoir résilié son contrat avec le Mouloudia qui le liait jusqu’en 2024, Benguit (26 ans) est la troisième recrue algérienne du Raja du mercato après Yousri Bouzok et Mehdi Boukassi qui ont signé dimanche.

A noter enfin que ni le jouer et son entourage, ni le club de Casablanca ne précisent la durée du contrat qui lie désormais les deux parties. Ainsi, l’ancien joueur de l’USM Alger va donc vivre sa deuxième expérience à l’étranger puisqu’il a évolué à l’ES Tunis de 2019 à 2021, avant de résilier son contrat avec les Sang et Or.