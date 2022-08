Le Nissab de la Zakat pour l'année 1443 de l'Hégire a été fixé à 816.000 DA, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

"Le Nissab de la Zakat a été calculé sur la base de 20 dinars or dont le poids a été estimé à 85 grammes, l'Agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et autres métaux précieux (AGENOR) ayant fixé le gramme d'or 18 carats à 9.600 DA", a précisé le communiqué.

"La Zakat correspond au quart du dixième, soit 2,5 % de toute valeur (argent et offres commerciales) ayant atteint le Nissab au terme d'une année", a ajouté la même source.

"Pour assurer la collecte et la distribution organisées et équitables de la Zakat, le ministère des Affaires religieuses met à la disposition des personnes devant s'en acquitter les comptes CCP de l'Office national des Wakfs et de la Zakat", a souligné le communiqué.