Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Armée nationale populaire (ANP) était une "armée pacifique qui poursuit sa mission de protection de la patrie, en fidélité au message des chouhada".

L'ANP est une "armée-nation et la nation est protégée par son armée", a déclaré le Président Tebboune lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche sur les chaînes de radio et de télévision nationales, publiques et privées.

Et de poursuivre: "Notre armée est pacifique, n'a jamais dérogé aux us internationaux, et poursuit sa mission de protection de la patrie, en fidélité au message des chouhada".

Evoquant le lien armée-peuple, le président de la République a assuré que "nous avons nos propres moyens, notre armée est forte et le peuple algérien, si fort, jouit de la fierté nationale et demeure attaché à l'unité nationale".

Au sujet du défilé militaire organisé à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, le président de la République a considéré que ce défilé "s'inscrit dans les traditions des pays, à l’instar de l'Algérie, libérée d’ailleurs par la force armée et non par une indépendance offerte par quiconque".

L'Algérie a dû payer "un lourd tribut pour son indépendance, c’est-à-dire la vie de millions de martyrs", a-t-il rappelé.

L'organisation du défilé militaire est en fait un "retour à la source", et le peuple algérien "attendait un tel défilé depuis près de 30 ans", a-t-il souligné. "Toutes les grandes puissances organisent de telles parades, à l’exemple de l'Algérie, un grand pays en Afrique et influent en Méditerranée, comme en témoignent plusieurs événements".