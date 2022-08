Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah participera, à partir de mardi par visioconférence, aux travaux de la session internationale de formation des imams qu'abritera Sverdlovsk (Russie), a indiqué lundi un communiqué du conseil.

La participation du président du HCI intervient "à l'invitation du mufti de la région de l'Oural de la Fédération de Russie et du recteur de la mosquée Al-Kaouthar de Moscou", précise-t-on de même source.

Dans ce cadre, M. Ghlamallah animera une conférence sur "la méthodologie scientifique et juridique dans la formation des imams, étant l'épine dorsale de l'institution religieuse et les auteurs du discours religieux modéré qui préserve l'unité et la stabilité de la Nation".

Le président du HCI présentera également "l'expérience algérienne dans la formation des imams et son rôle dans la réalisation de la cohésion sociale et la défense du référent national", conclut le communiqué.