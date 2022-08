Un décret exécutif portant déclaration d'utilité publique de l'opération relative à la réalisation d'une station de dessalement d’eau de mer (SDEM) dans la commune de Fouka (Tipaza) a été publié au journal officiel (JO) n 50.

Il s'agit du décret exécutif n 22-272, signé par le Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, le 21 juillet dernier, portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation d'une station de dessalement d’eau de mer dans la commune de Fouka (Tipaza), "en raison de son caractère d'infrastructure d’intérêt général et d’envergure nationale et stratégique", stipule le texte.

La superficie des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers concernés par cette déclaration d’utilité publique et servant d’emprise à la réalisation de l’opération, est de 2 hectares, 86 ares et 90 centiares, située dans le territoire de la wilaya de Tipaza, commune de Fouka, précise le document.

Le décret a également fixé la consistance des travaux à engager au titre de l'opération de réalisation de cette SDEM, d’une capacité de 300.000 m3 par jour.

Ces travaux porten t sur la réalisation d’infrastructures et équipements, à savoir : des postes électriques, transformateurs et sous-station électrique, stations de pompage d’eau de mer, de rejet de saumure et d’eau potable.

Il s'agit également, selon la même source, de réaliser des réservoirs de réception d’eau de mer, des eaux osmosées, de traitement et de neutralisation des effluents et des eaux traitées, dégrilleurs et tamis, bâtiments de décantation et de filtration, de pompage d’eau de mer, d’osmose inverse et déminéralisation de l’eau produite, entrepôts de stockage de divers produits, ainsi que des bâtiments administratifs et voirie et réseaux divers (VRD).

S'agissant des crédits nécessaires à l'indemnisation des intéressés par l'opération d'expropriation des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers, pour la réalisation de cette station, "ils doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public", souligne le document.