La sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi a été renforcée par trois (3) nouvelles infrastructures inaugurées lundi à l’occasion de la célébration du 60 ème anniversaire de la création de la police algérienne coïncidant avec la commémoration du soixantenaire de l’indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale.

L’inauguration de ces infrastructures sécuritaires a été supervisée par l'inspecteur régional de la police de l’Est (Constantine), le contrôleur général de police Djamel Younsi, en compagnie de la secrétaire générale de la wilaya Houria Aggoune et en présence des autorités locales, civiles et militaires et la famille révolutionnaire ainsi que des cadres du secteur de la justice, des retraités du corps de la police et des représentants de la société civile.

L'inspecteur régional de la police de l’Est (Constantine), a entamé sa visite de travail dans cette wilaya par l’inauguration d’un célibatorium à la commune d’Ain Fakroune pour les éléments de police où des explications ont été données sur le projet de réalisation de cette infrastructure contenant 15 chambres d’ une capacité de 4 places chacune et dont la réalisation a coûté 75 millions DA.

Il a également inauguré un siège de la cinquième sûreté urbaine à la ville d’Ain Beida (siège de l’ancienne sûreté de daira) dont le réaménagement a nécessité une enveloppe financière d’environ 16 millions DA.

Des citoyens ont salué l’inauguration de cette infrastructure sécuritaire devant permettre, selon eux, de renforcer la sécurité et protéger les habitants et leurs biens. L'inspecteur régional de la police de l’Est (Constantine) a procédé au terme de sa visite dans cette wilaya à l’inauguration du siège du service de wilaya des renseignements généraux situé à la cité Chahid Radjaî Amar à la nouvelle ville Makoumadas au chef -lieu de wilaya.