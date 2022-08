La direction des ressources en eau de la wilaya d’El Bayadh a octroyé, depuis le début de l’année en cours, plus de 560 permis de fonçage de puits d’irrigation agricole au profit des agriculteurs et des investisseurs de la région, a-t-on appris, lundi, des responsables de cette administration locale.

Le chef du service d’alimentation en eau potable à la direction du secteur, Mahboub Brahim, a indiqué que la direction a délivré des permis de fonçage aux agriculteurs et investisseurs après l’étude de leurs dossiers.

Ainsi, 130 permis ont été délivrés pour les demandeurs de la daïra d’El Bayadh, plus de 120 pour ceux de la daïra de Labiodh Sidi Cheikh, 115 pour les agriculteurs de Brizina et le quota restant est revenu aux demandeurs des daïra de Bougtob, Chellala, Boussemghoun, Rogassa et Boualem.

Par ailleurs, il a été procédé à l’achèvement de l’opération d’étude de plus de 440 dossiers et il est attendu prochainement l’octroi d’autres permis de fonçage.

Les dossiers pour obtenir le permis de fonçage s’effectuent au niveau des daïras, a-t-on rappelé.

Dans ce même contexte, le mêm e responsable a signalé une baisse sensible du débit d’eaux du barrage de Brizina destiné principalement à l’irrigation agricole.

Sa réserve actuelle est de 15 millions de m3, représentant un taux de remplissage de 12 pc de sa capacité globale estimée à 123 millions de m3, et ce en raison de la baisse de pluviométrie dans la région.

Le barrage de Brizina alimente plus de 80 exploitants entre agriculteurs et investisseurs dont la plupart se trouvant à l’oasis de Brizina.

Cette dernière s’étend sur une surface de 170 has et autres au périmètre agricole "Daya Begra" (900 has) selon les statistiques de la direction des services agricoles.