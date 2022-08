Quelque 216 projets de raccordement de nouveaux périmètres agricoles à l’énergie électrique conventionnel ont été réalisés depuis le début de l’année en cours dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de la société algérienne de l’électricité et du gaz: Sonelgaz-distribution.

Ces projets achevés ont permis de raccorder 610 nouvelles exploitations agricoles à travers les différentes localités de la wilaya à la faveur de la réalisation de 432 Km/linéaires de réseau électrique de moyenne tension, et de 95 Km/linéaires de basse tension, ainsi que l’équipement de 326 transformateurs pour un coût globale estimé à 2.626 millions de dinars, a précisé le chargé de la communication à la direction de distribution, Yahia Abbès.

Les mêmes services comptent également lancer prochainement d’autres projets de raccordement à l’énergie électrique des exploitations agricoles à la demande des responsables de l’agriculture, a fait savoir M. Abbès.

Dans le même sillage, pas moins de 4.982 nouveaux logements ont été raccordés au réseau d’électricité et 5.141 autres au réseau du gaz naturel durant la même période, a-t-il ajouté . La wilaya de Ghardaïa compte 131.500 abonnés au réseau électrique et plus de 81.600 abonnés au réseau du gaz naturel, soit un taux d’électrification de 99,18% et 76,66% taux de pénétration de gaz naturel. Elle dispose également de 5.211 Km/linéaires de réseau électrique (moyenne et basse tension), et plus de 1529 Km/linéaires de réseau de gaz naturel, de 2.846 postes de transformateurs, ainsi que 16 distributeurs publics et une station GPL à Guerrara, selon les statistiques de la même société.