La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra des réunions de travail avec les Directions techniques régionales (DTR), les 7, 8 et 9 août au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), en vue de préparer la saison 2022-2023, a annoncé mardi l'instance fédéral. Plusieurs points seront à l'ordre du jour de ces réunions, notamment la préparation de la nouvelle saison sportive 2022-2023.

Cette réunion traitera également d'autres sujets importants, à savoir l'organisation des différents championnats de jeunes, les dispositions règlementaires, la répartition des groupes du championnat Elite, les tranches d’âge et le calendrier des championnats.

D'autres questions seront évoquées sur les objectifs des sélections nationales 2005 et 2008, la formation fédérale et continentale, les académies, les écoles de football (plateforme) et le football en milieu scolaire, conclut le communiqué de la FAF.