Selon la légende des Skyblues, il serait étonnant de voir Erling Haaland s’adapter rapidement à la Premier League.

Premier match, premier but. En marquant lors d’une rencontre amicale face au Bayern Munich (1-0), Erling Haaland s’est rapidement mis les supporters de Manchester City dans la poche après son transfert en provenance de Dortmund. Mais il a déçu lorsque les choses sérieuses ont démarré face à Liverpool (1-3), dans le cadre du Community Shield.

Le buteur norvégien, qui a manqué une énorme occasion face aux Reds, a surtout été calmé par le roc de Liverpool, Virgil van Dijk. Et ce n’est pas Kun Agüero, meilleur buteur de l’histoire des Skyblues (260 buts, ndlr), qui dira le contraire. Selon l’Argentin, celui qu’on surnomme le "cyborg" va avoir besoin de temps avant de s’adapter à la Premier League.

"Il était trop habitué à l'Allemagne, Haaland pensait qu'il était seul, puis Van Dijk est arrivé et lui a dit ‘Bienvenue en Premier League’, comme on l’a tous vu", a expliqué l’ancien de l’Atlético de Madrid sur Twitch, dans des propos rapportés par The Mirror. D’après lui, la direction aurait surtout dû ne pas se séparer de Raheem Sterling, vendu à Chelsea.

"Je ne comprends pas la vente de Sterling, il y a des moments où ils prennent des décisions étranges, a ajouté Agüero, qui a également souhaité bonne chance à son compatriote Julian Alvarez… à sa manière. Julian m'a envoyé un message pour savoir comment est la vie à Manchester, je lui ai dit qu'il allait avoir très froid", a conclu le Kun.