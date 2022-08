La sélection nationale des U20, vainqueur face à la Tunisie (1-0) en quarts de finale de la Coupe arabe de football, à Abha en Arabie saoudite, vise désormais, ce mercredi, une place en finale et au bout un second titre après celui de 2002.

Ce mercredi ce sera donc un second derby pour les vergs après celui de la tunisie, puisqu’ils auront en face, aujourd’hui, la redooutable équipe d’Egypte.

Sur le plan des statistiques, les Egyptiens ont inscrit cinq buts contre un encaissé en trois matchs, alors que l'Algérie a fait mieux sur le plan offensif que les "Pharaons" en marquant six buts contre deux buts encaissés.

Outre la bataille du rectangle entre les 22 protagonistes, le sélectionneur national Mohamed Lacette et son homologue égyptien Mohamed Ouahba vont s'adonner à un duel tactique sur le banc de touche.

Il faut se souvenir que dimanche dernier au stade Emir Sultan d’Abha face à la Tunisie, un des favoris pour le sacre final de cette 8e édition de la Coupe arabe, les joueurs Algériens, drivés par Mohamed Lacette ont été bien inspirés et surtout très combatifs tout au long de la partie, très équilibrée entre les deux équipes.

Le but de Belhadj Chekal à la 34e de jeu, sur un centre dans la surface de réparation de son capitaine Mehdi Touenti, a suffi à la sélection algérienne pour mettre la pression du match dans le camp de la sélection tunisienne, imbattable durant le premier tour, avec la Acculés par des Tunisines voulant coute que coute égaliser voire gagner, par la suite, les joueurs algériens, ont bien tenus grâce à leur très bonne organisation défensive.

Ce soir, au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz (Abha), les protégés de Mohamed Lacette affronteront donc l’Egypte qui a éliminé le Maroc (2 à 1).

Quant à l’autre demi-finale, elle mettra aux prises, ce mercredi également, à partir de 14h30, l’Arabie saoudite à la Palestine, toutes deux qualifiées grâce aux tirs au but après leurs matchs nuls respectifs contre le Yémen (0 à 0) et la Jordanie (1 à 1).

La finale programmée initialement le samedi 6 août, a été décalée de 24 heures, et se jouera le dimanche 7 août au stade d'Abha (17h30). Pour rappel, cette 8e édition a vu la participation de 18 pays, scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se sont qualifiés pour les quarts de finales.

Il est à rappeler également que la sélection algérienne des U20 avait atteint à trois reprises, la finale de la Coupe arabe de football. Les jeunes algériens avaient remporté la première finale en 2002 face au pays hôte, le Yémen (2-1), avant de perdre les deux suivantes face à un même adversaire, l'Arabie saoudite, sur le score de 2-1 en 1985 en Algérie, et sur le même score en 2021 au Caire.