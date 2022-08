L'attaquant de Liverpool Diogo Jota a signé un nouveau contrat de cinq ans avec Liverpool. Cette prolongation de contrat signifie que l'international portugais restera désormais à Anfield jusqu'en 2027. Jota a été récompensé pour ses bonnes performances depuis qu'il a rejoint Liverpool en 2020 en provenance des Wolves. Il rejoint des joueurs comme Mo Salah, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson et Fabinho qui se sont engagés à long terme avec le club.

L'international portugais va bien évidemment connaître une augmentation salariale pour récompenser ses bonnes performances et son changement de statut au sein du club, bien que le montant n'est pas filtré. Le joueur de 25 ans a marqué 21 fois toutes compétitions confondues pour les Reds la saison dernière, mais il devra faire face à une forte concurrence pour une place cette saison, suite à l'arrivée de Darwin Nunez en provenance de Benfica.

L'article continue ci-dessousLes négociations entre le directeur sportif de Liverpool, Julian Ward, et l'agent de Jota, Jorge Mendes, se sont déroulées sans problème, permettant à Diogo Jota de devenir le dernier membre de l'équipe de Jurgen Klopp à signer un nouveau contrat. "Eh bien, je suis vraiment fier, je dois dire", a déclaré l'international portugais à Liverpoolfc.com.

"Ce contrat est la preuve que l'on croit en moi"

"Évidemment, depuis mon arrivée il y a deux ans, je me suis établi comme un joueur important dans cette équipe - c'est ce que je voulais depuis le début. Maintenant, signer un nouveau contrat à long terme, c'est évidemment, du point de vue du club, la preuve que l'on croit en moi en tant que joueur.

Pour moi, c'est évidemment une bonne chose de savoir que je suis là pour un certain temps. Donc, au début d'une nouvelle saison, c'est parti", a ajouté le Portugais. Jota a été écarté des terrains pendant la pré-saison en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contractée lors d'un rassemblement avec le Portugal.

Il a révélé qu'il ne reviendrait probablement pas avant quelques semaines : "Malheureusement pour moi, cette pré-saison a été difficile car je me suis blessé lors du dernier match de la saison avec le Portugal". "En revenant dans cette pré-saison, je l'ai ressentie un peu à nouveau. Je dirais donc qu'il faudra attendre encore quelques semaines.

Quand vous vous battez pour tout, comme nous l'avons fait l'année dernière, vous voulez juste le refaire et le faire mieux, parce que c'est possible. Cette volonté est en moi et je sais qu'elle est en mes coéquipiers et en tout le personnel. Nous avons tout pour nous battre pour ces titres là-bas", a conclu Diogo Jota.