Des négociations sont en cours entre Monaco et Chelsea. Sarr a rejoint Chelsea en 2020 Deux ans après son départ de Nice, Malang Sarr (23 ans) reviendra-t-il en Ligue 1 cet été ? C'est un scénario devenu très envisageable ce mardi. Courtisé sur le marché des transferts, le défenseur central de Chelsea plaît à plusieurs formations de l'Hexagone. Et selon les informations de Foot Mercato, confirmées par le journaliste Fabrizio Romano, l'une des équipes françaises en question est l'AS Monaco ! Le club de la Principauté semble même tenir la corde pour remporter la mise.

Dans ce dossier, Monaco négocie avec Chelsea pour un prêt avec option d'achat et l'affaire est jugée en bonne voie. Malgré un intérêt de Fulham en Angleterre, l'ancien Niçois a une préférence pour un retour en Ligue 1, un championnat qu'il connaît bien et qui peut lui permettre de retrouver plus de temps de jeu.

Revenu à Chelsea l'été dernier après un prêt au FC Porto, Sarr a été titularisé à 16 reprises par Thomas Tuchel la saison passée, dont seulement 6 fois en Premier League. A Monaco, l'ancien Niçois rejoindrait un secteur déjà bien fourni qualitativement avec Benoit Badiashile, Axel Disasi et Guillermo Maripan. De quoi offrir un choix très intéressant à l'entraîneur monégasque Philippe Clement pour la saison à venir. Monaco joue sa place en Ligue des Champions Pour cet exercice 2022-2023, le coach de l'ASM aura pour objectif de faire au moins aussi bien que la saison dernière, c'est-à-dire terminer sur le podium de la L1. Troisième la saison passée, Monaco disputera ce soir son 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven. En cas de qualification lors de cette double confrontation face aux Néerlandais, les Monégasques affronteront ensuite l'Union Saint-Gilloise ou les Glasgow Rangers en barrages.