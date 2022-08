L'ailier droit de Lommel SK (division B belge), Ishak Boussouf, a été prêté une saison avec option d'achat au CR Belouizdad, a annoncé le club algérien de Ligue 1 de football.

"L'ailier droit Ishak Boussouf rejoint le CRB sous forme de prêt d'une saison en provenance du club belge de Lommel SK, avec option d'achat à la fin du prêt", a écrit le champion d'Algérie en titre sur sa page Facebook.

Formé à l'ES Sétif, Boussouf (24 ans) avait rejoint Lommel SK en 2020 avec qui il a inscrit un but en 14 apparition sous les couleurs du club belge.

En matière de recrutement, le triple champion d'Algérie en titre s'est montré l'un des clubs les plus actifs dans le marché des transferts en engageant huit nouveaux joueurs. Il s'agit du milieu de terrain offensif Belaïd Hamidi (JS Saoura), des défenseurs Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad (MC Alger), du milieu offensif Islam Bouloudene (NA Husseïn-Dey), des attaquants Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France) et le Camerounais Leonel Wamba Djouffo (FK Spartaks Jurmala/Lettonie), du gardien de but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), alors que le portier Redouane Maâchou est de retour au CRB après la fin de son prêt à l'USM Bel-Abbès, tout en prolongeant son bail de deux ans. Le CRB entamera la défense de son titre à domicile face au HB Chelghoum-Laïd, à l'occasion de la 1re journée de la saison 2022-2023 prévue le week-end du 26-27 août.

Boussouf a joué à l’ES Sétif durant la saison 2019-2020, avant de rejoindre la saison d’après Lommel et le voilà de retour en Algérie pour jouer avec le CRB.

En octobre 2020, Boussouf a rejoint le club belge de Lommel pour un contrat de cinq ans. Enfin, à noter que Boussouf est un international Algérien des U20.