Le demi-fondiste algérien, Saïd Amri, a été éliminé dés les séries de qualification du 1500 m des Mondiaux d'athlétisme 2022 des moins de 20 ans (U20), courues lundi à Cali (Colombie). Avec un chrono de (3:50.78), Amri a terminé à la 11e place de la troisième série remportée par l'Ethiopien Amias Girma (3:45.40).

Deux autres athlètes algériens feront leur entrée en lice lors dés épreuves de cette première journée de compétition. Il s'agit du hurdler Moncef Khourafi dans les séries du 110 mètres/haies (23h15, heure algérienne) et de Yazid Dalaâ sur le 5000 mètres (01h55), où il sera confronté à la rude concurrence des Kenyans et des Ethiopiens. Les neuf autres représentants algériens dans cette compétition (7 messieurs et 2 dames) s'aligneront, à tour de rôles, lors des journées suivantes. Parmi eux, Rokaya Mouissi, qui sera engagée sur le 1500 mètres.

Les Mondiaux d'athlétisme 2022 des moins de 20 ans (U20), se déroulent du 1er au 6 août à Cali (Colombie) avec la participation de 1500 athlètes représentant 145 pays.