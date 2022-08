Toutes les parties prenantes doivent travailler ensemble pour renforcer le réseau des Etats de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) afin qu'il y ait un effort concerté et cohérent pour combattre le fléau de la drogue dans la région, a déclaré lundi le Premier ministre mauricien, Pravind Kumar Jugnauth, à Port-Louis.

Le Premier ministre Jugnauth a souligné, dans son discours lors du lancement d'un atelier régional visant à évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole de la SADC sur la lutte contre le trafic illicite de drogues dans la région, que le gouvernement avait beaucoup investi dans les capacités des laboratoires mauriciens et qu'une unité spécialisée dans la lutte contre la drogue avait été créée au Forensic Science Laboratory (FSL), qui est en train de devenir un exemple à suivre dans la région de l'Afrique australe.

"L'unité antidrogue est équipée d'un matériel de technologie analytique de pointe, validé scientifiquement et conforme aux directives de l'ONUDC pour l'analyse des drogues synthétiques", a-t-il déclaré. "Ces instruments de haute technologie permettent de détecter tous les types de drogues synthétiques, y compris celles de dernière génération, ainsi que les drogues synthétiques émergentes", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a par ailleurs rappelé qu'un nouveau projet FSL, financé à hauteur de 13,5 millions de dollars, était en cours de réalisation et devrait être prêt d'ici à 2024.

"Ce projet à forte intensité de capital est une autre preuve de notre détermination à lutter contre la criminalité, en particulier le trafic de drogue", a-t-il fait remarquer.

A ce sujet, M. Jugnauth a souligné que Maurice a adopté plusieurs nouvelles méthodes pour combattre le fléau de la drogue et a renforcé la législation pour contrôler le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et la criminalité financière. "Le gouvernement a intensifié les campagnes de sensibilisation afin que les citoyens soient conscients des problèmes liés à la drogue", a déclaré M. Jugnauth.

"Nos actions s'inscrivent dans le cadre de notre nouvelle approche à l'égard des personnes qui consomment des drogues et qui ont besoin de compassion et non de jugement, de traitement et non de punition", a-t-il expliqué.

L'atelier régional est organisé par le bureau du Premier ministre en collaboration avec la SADC et le Bureau rég ional de l'Organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL).

L'atelier comprendra également un cours sur l'analyse médico-légale des drogues qui sera dispensé par des experts de l'unité antidrogue du FSL.

Le Protocole sur la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, signé par Maurice le 24 août 1996, vise à aider les Etats membres de la SADC à réduire et, à terme, à éliminer le trafic de stupéfiants, le blanchiment d'argent et l'abus de drogues par la coopération.