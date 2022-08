L'établissement public hospitalier EPH de la commune Ras Laâyoune dans la wilaya de Batna a été renforcé par deux services d’hémodialyse et de gynécologie-obstétrique, mis en exploitation, mercredi. L’ouverture des services d’hémodialyse et de gynécologie-obstétrique à la commune de Ras Laâyoune dans la wilaya de Batna permettra d’offrir des services sanitaires de qualité aux habitants de cette région et ses environs, et contribuera également à la réduction des déplacements des malades vers les établissements de santé dans les communes limitrophes notamment Batna, N’gaous et Merouana, selon les explications données au chef de l’exécutif local, Toufik Mezhoud qui a supervisé l’opération.

Le service d’hémodialyse est d’une capacité d’accueil de 60 malades et dispose de 10 appareils d’hémodialyse, alors que le service de gynécologie-obstétrique est fort de 30 lits, selon les explications données sur place.

L’EPH de Ras Laâyoune de 120 lits, fonctionne avec 20 médecins dans différentes spécialités dont 2 néphrologues, a indiqué à l’APS le directeur de l’infrastructure sanitaire Djamel Belhania.

L’hôpital Ras Laâyoune mis en service progressivement en 2018 avait été doté d’un service des urgences médicales pour garantir les premiers soins aux habitants et rapprocher les services sanitaires des citoyens, d’un service de radiologie puis d’un laboratoire des urgence avant d’être doté d’un laboratoire central en attendant l’ouverture d’un service de chirurgie générale.