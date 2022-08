La population de la Chine va commencer à chuter d'ici 2025, malgré la fin de la politique de l'enfant unique censée encourager les naissances dans le pays le plus peuplé du monde, a indiqué le ministère de la Santé.

Le pays asiatique est confronté à une crise démographique avec un vieillissement rapide de la population active, un ralentissement économique et la plus faible croissance démographique du pays depuis des décennies.

L'an dernier, le taux de natalité a atteint un plus bas historique et cette tendance est amenée à se poursuivre.

"Le taux de croissance de la population a considérablement ralenti. Il entrera dans une phase de croissance négative au cours du 14e Plan quinquennal" (2021-2025), a averti lundi dans un rapport le ministère de la Santé.

La Chine a assoupli sa politique de limitation des naissances ces dernières années.

Elle a autorisé les couples à avoir deux enfants dès 2016, puis trois depuis l'an dernier.

Mais ces décisions n'ont pas entraîné de boom des naissances. Les couples sont refroidis par la hausse du coût de la vie, du logement et surtout de l'éducation des enfants. "Notre politique en matière d'a ide aux naissances est imparfait, il y a un grand écart par rapport à la situation du développement démographique et les attentes de la population", a souligné le ministère de la Santé. Pour encourager les naissances, le ministère préconise de réduire la pression financière sur les couples par le biais de politiques en matière de logement, d'éducation et de fiscalité. La grande ville de Hangzhou (est) propose ainsi depuis lundi aux familles ayant trois enfants des prêts aux montants plus importants pour l'achat d'un premier logement.

D'autres localités ont également mis en place ces derniers mois des politiques de soutien, selon les médias officiels. En 2021, la Chine a enregistré 10,62 millions de naissances, soit leur niveau le plus bas depuis au moins 1978, selon les données officielles.