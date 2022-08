Un total de 18,5 hectares a été ravagé, par un incendie, survenu dimanche soir, à la forêt El Hedadj, relevant de la commune d’Ibn Badis (Constantine) , a-t-on appris lundi auprès des services de la conservation des forêts.

L’intervention rapide de ces services avec la mobilisation de la colonne mobile, a permis de circonscrire les flammes, en une période ne dépassant pas les 2 heures, a précisé à l’APS le chargé de l’information et de la communication à la conservation des forêts, Ali Zegrour.

La superficie forestière détruite par cet incendie, considéré comme le plus grave ayant été signalé dans la wilaya depuis le début de la saison estivale est constitué de 10 hectares de broussailles et de 7,5 hectares de maquis chêne liège, a détaillé le même responsable.

Quarantaine (40) éléments répartis sur les brigades mobiles de première intervention ainsi que 11 engins, tous types confondus dont 6 véhicules anti-incendie de cette colonne mobile, ont été mobilisés par la conservation des forêts, pour l’extinction des flammes, a indiqué M. Zegrour, notant que la température élevée ayant dépassé 40 degrés ces derniers jours, les vents violents qui se sont abattus sur la région et les accès difficiles à ce site forestier et montagneux, ont rendu d’autre part, un peu difficile l'intervention.

D’importantes superficies forestières et des habitations limitrophes, a-t-il ajouté, ont été sauvées grâce aux efforts déployés également par les services de la protection civile où une cinquantaine d’agents, tous grades confondus, ont été mobilisés pour cette opération.

S’agissant des moyens matériels, 7 camions anti-incendies, des véhicules de liaison, des bus pour le transport des sapeurs pompiers, ont été réservés, pour assurer la lutte contre les feux, selon la même source.

Par ailleurs et pendant les dernières 24 heures, les services de la Protection civile sont intervenus de leur côté, pour l’extinction d’autres feux signalés dans les communes de Zighoud Youcef et d’Ain Abid, où environ 5 hectares d’arbres fruitiers et de moisons ainsi que 120 bottes de foin, ont été endommagés, a révélé la cellule de l’information et de la communication de la direction locale du secteur.

Il est à signaler que 8 éléments de la Protection civile et 3 camions anti-incendie, ont été mobilisés pour cette opération.