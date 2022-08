Un studio de production de films cinématographiques, sis à la zone industrielle Palma à Constantine a été ravagé par un incendie, a-t-on appris mardi auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.

Les éléments de la protection civile des postes avancés des cités Boussouf et Kaddour Boumedous soutenus par ceux de l'unité secondaire de la ville Constantine, sont intervenus pour cet incendie qui s’est produit lundi soir à l’intérieur de ce studio relevant d’une entreprise privée érigé sur une surface estimée à 150 m2, a précisé la même source.

Seize (16) caméras, une voiture ancienne, un plateau technique de tournage vidéo ainsi que des équipements techniques, ont été détruits par les feux, selon la Protection civile.

Six (6) camions anti-incendie, une (1) ambulance, un (1) véhicule de liaison en plus de 24 sapeurs-pompiers, tous grades confondus, ont été mobilisés pour circonscrire les flammes, a-t-on souligné, faisant savoir que les causes de cet incendie n’ont pas encore été déterminées.

Une équipe composée d’agents des dites structures de la Protection civile, a été mise en place pour assurer la surveillance et éviter la propagation des feux vers d’autres parties de ce studio.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour identifier les causes exactes de ce sinistre.