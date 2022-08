Une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dans la nuit de dimanche à lundi sur la route nationale RN 18 reliant Bouira à Ain Bessam, selon les services de la protection civile.

L’accident s’est produit vers minuit suite à une collision entre deux véhicules touristiques, causant la mort d’une personne, une femme âgée de 28 ans, selon les détails fournis la protection civile. Quatre autres personnes, trois hommes et une autre femme, âgées entre 22 et 62 ans, ont été blessées dans cet accident survenu à Ain Lahdjar, a ajouté la même source. Les blessés ont été évacués à l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la ville de Bouira pour recevoir les soins nécessaires, et le corps de la femme décédée a été transporté à la morgue du même établissement hospitalier.

Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident. Par ailleurs, la même source a souligné que dimanche, trois personnes ont été blessées dans le dérapage d’un camion-citerne sur la pente autoroutière de Djebahia (O uest de Bouira).

Le camion citerne était chargé de l’huile de table récupéré qui a provoqué un incendie lors du dérapage. L'incendie a vite été maîtrisé par les pompiers qui sont intervenus sur les lieux, a relevé la même source.