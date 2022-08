Les services de la wilaya de Mascara viennent d’interdire certaines activités susceptibles de provoquer des incendies de forêts, a-t-on appris, lundi, auprès de la Conservation des forêts.

La décision vise principalement à préserver la richesse forestière mais aussi à la protéger du danger d'incendies, notamment en période de grande canicule. Ainsi, toutes les activités de camping au sein des forêts et des terres à vocation forestière et l'utilisation de barbecue à l'intérieur de ces espaces naturels ainsi que l’usage des véhicules au sein de ces espaces sont strictement interdits.

Les mesures de prévention portent également sur l’interdiction du rejet des déchets et produits inflammables au sein des zones boisées, des séances de tir, selon la même source, qui a indiqué que toute infraction ou non respect de ces mesures exposera son auteur à des sanctions pouvant aller jusqu'aux poursuites pénales conformément aux lois et règlements en vigueur.

En outre, la Conservation des forêts a, indiqué que les randonnées en bordure des zones forestières sont autorisées avec interdiction d’accèder à l’intérieur de ces espaces naturels, en particulier celles caractérisés par une végétation dense. La Conservation des forêts a mené une campagne de sensibilisation de proximité pour informer les citoyens et visiteurs des forêts sur cette décision à travers des rencontres et la diffusion d’émissions radiophoniques quotidiennes.

Pour rappel, la Conservation des forêts de la wilaya a mobilisé, en coordination avec plusieurs instances dans le cadre du plan local de lutte contre les feux de forêts de la saison 2022, d’importants moyens humains et matériels importants avec 16 équipes mobiles, 960 cadres et agents d’intervention de la Direction des forêts et de la Protection civile, ainsi que d'autres moyens et véhicules d’intervention.