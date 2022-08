L'Etablissement pénitentiaire de Koléa (Tipasa) a organisé, lundi, une cérémonie

de distinction au profit des détenus admis aux examens du Baccalauréat et du BEM

et des différents concours de la formation professionnelle.

Dans son allocution à l'occasion, le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb, a affirmé qu'il s'agit par la distinction des meilleurs lauréats du Baccalauréat, du BEM et concours de la formation professionnelle parmi les prisonniers "de les encourager et de les inciter à consentir davantage d'efforts pour bénéficier d'une réduction de peines".

Il a ajouté, en outre, que le nombre de prisonniers admis aux examens des différents cycles de formation et les différentes spécialités de formation "s'élève d'année en année", arguant que les résultats de cette année étaient "satisfaisants", ce qui témoigne de "la pertinence des programmes de réinsertion et de réhabilitation que le ministère de la Justice veille à réaliser en coordination avec d'autres départements ministériels, notamment celui de l'Education nation ale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur, et des Affaires religieuses, outre la société civile comme les Scouts musulmans algériens (SMA)".

Quelque 2176 prisonniers ont été admis au Baccalauréat session juin 2022, contre 890 pour le BEM. Un total de 35324 prisonniers ont été inscrits, au titre de l'année scolaire 2021-2022, aux cours d'alphabétisation, aux trois cycles d'enseignement et à l'Enseignement supérieur, précise le même responsable. Le nombre de détenus bénéficiant d'une formation professionnelle s'élève à 45.976 détenus, dont 31.597 détenus ayant passé les examens de la première session et sur lesquels quelques 29.472 détenus ont réussi leurs examens, en attendant l'annonce des résultats de la 2e session en septembre prochain, a-t-il dit.

Estimant que ces résultats "étaient le fruit des efforts et de la coordination entre plusieurs secteurs", le Directeur général de l'administration pénitentiaire a fait état de la poursuite des programmes du ministère de la Justice pour la réinsertion des détenus après avoir purgé leurs peines, et ce, à travers les services externes de l'administration pénitentiaire qui reçoivent, a-t-il dit, plus de 10.000 demande chaque année.

Selon le même responsable, 2200 anciens détenus ont réussi à créer des projets et des micro- entreprises durant les dernières années, ajoutant que son administration aspirait à atteindre un total de 2.000 microprojets pour cette catégorie en 2022.

L'administration pénitentiaire procède, 6 mois avant l'expiration de la peine, à l'établissement de contacts avec le ministère du Travail et ses organismes afin de permettre aux détenus remplissant les conditions de bénéficier de l'allocation chômage une fois la peine purgée, et ce, dans le souci de faciliter leur réinsertion dans la société.