La Bourse de Tokyo reculait mardi dans la matinée, préoccupée par un indicateur de l'activité manufacturière aux Etats-Unis et par une possible visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qui risquerait d'envenimer les relations sino-américaines.

L'indice vedette Nikkei lâchait 1,31% à 27.627,27 points vers 01H10 GMT et l'indice élargi Topix perdait 1,65% à 1.927,84 points.

La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a un peu ralenti en juillet, selon l'indice de la fédération professionnelle ISM publié lundi, qui est tombé, pour le deuxième mois d'affilée, au plus bas depuis juin 2020.

La présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis Nancy Pelosi, qui a débuté lundi une tournée asiatique, entretenait par ailleurs le flou sur une possible escale à Taïwan, provoquant l'ire de la Chine.

"Les entreprises japonaises dépendent fortement de la Chine pour leurs échanges commerciaux, et une visite de (Mme) Pelosi à Taïwan amplifierait les tensions entre la Chine et les Etats-Unis, ce qui freinerait les achats d'actions", a commenté Hideyuki Ishiguro de Nomura Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.

La première compagnie aérienne japonaise ANA HOLDINGS (-0,45% à 2.520,5 yens) a annoncé lundi avoir enregistré pour la première fois en près de trois ans un bénéfice net au premier trimestre de son exercice 2022/23, porté par une forte hausse de la demande.

ANA a vu son chiffre d'affaires grimper de 76,2% sur un an et engrangé un petit bénéfice net de 1 milliard de yens (7,4 millions d'euros). Sa concurrente JAPAN AIRLINES (-1,89% à 2.324 yens) est en revanche restée dans le rouge malgré des ventes plus que doublées, subissant une perte nette de 19,5 milliards de yens (144,7 millions d'euros).

Les deux compagnies prévoient un retour dans le vert sur l'ensemble de l'exercice qui se terminera fin mars prochain.

Le pétrole reculait: après 01H00 GMT le baril de WTI américain perdait 0,23% à 93,67 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord lâchait 0,38% à 99,65 dollars. Sur le marché des changes, le yen continuait sa remontée par rapport au dollar, qui valait 130,81 yens vers 01H10 GMT contre 131,61 yens lundi à 21H00 GMT. La monnaie japonaise grimpait aussi face à l'euro, à 134,30 yens contre 135,06 yens la veille.

Le cours euro/dollar était quasi stable, la monnaie européenne s'échangeant pour 1,0268 dollar contre 1,0262 lundi à 21H00 GMT.