Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le président tunisien élu, Kaïs Saïed représentait la légitimité en Tunisie, soutenant que l'Algérie traitait avec la légitimité et continuera à soutenir la Tunisie, pays voisin.

Lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche soir sur les chaînes de radio et de télévision nationales, le président de la République a précisé que "l'Algérie se tient du côté de la légitimité, et Kaïs Saïed étant élu légitimement par le peuple, il convient donc de traiter avec le président en plus de la nature de la relation d’amitié qui nous lie en tant que personnes".

Le Président Tebboune a expliqué que la rencontre de Kaïs Saïed en Algérie, dans le cadre des festivités célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance, avec le Secrétaire général (SG) de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, "a été une opportunité pour les deux parties de se rencontrer", niant cependant la participation de l'Algérie à une quelconque médiation entre les deux parties "qui ne sont pas en désaccord".

Et d'ajouter : "la Tunisie est un pays frère qui a connu une révolution bénie, et nous n'avons jamais rien vu de négatif de sa part".

"Les circonstances par lesquelles est passée la Tunisie ont déjà été vécues en Algérie", a rappelé le Président de la République, assurant qu’il est donc de "notre devoir historique d’être aux côtés de ce pays frère".

Etant donné que l'Algérie connaît "des conditions économiques aisées, pourquoi ne pas soutenir la Tunisie, pays frère", s’est-il exclamé, indiquant que "nous avons apporté notre soutien à ce pays voisin pendant la pandémie du coronavirus" et que les échanges économiques entre les deux parties se poursuivent, "sans pour autant s’ingérer dans les affaires internes de ce pays".