Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a tenu dimanche au siège du ministère une séance de travail avec son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzouk, qui effectue une visite en Algérie, indique un communiqué du ministère.

M.Mohamed Salem Ould Merzouk est porteur d'un message au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de la part de son homologue mauritanien, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani.

Les entretiens qui se sont déroulés en présence des délégations des deux pays "ont permis de passer en revue les relations bilatérales privilégiées qui connaissent un développement notable au regard de l'attention et du suivi accordés par les présidents des pays, engagés à renforcer les liens de fraternité et de coopération entre nos deux peuples frères", précise la même source.

Dans ce cadre, les deux ministres ont convenu de "consolider cette dynamique positive à la faveur des prochaines échéances bilatérales, notamment la 19e session de la Grande commission mixte devant se tenir à Nouakchott avant la fin de l'année en cours ", lit-on dans le communiqué.

La rencontre a été également l'occasion d'aborder "les situations de crise sur la scène internationale et les défis qu'elles posent pour les pays de la région, outre les menaces sécuritaires issues de l'aggravation du risque du terrorisme et du crime organisé dans la région sahélo-saharienne, et les moyens susceptibles de renforcer les efforts communs face à ces défis à travers l'activation des différents outils et mécanismes de l'Union Africaine, créés à ces fins".

Les deux ministres ont aussi échangé les vues sur "les développements des crises en Libye et au Mali et les perspectives d'unification des efforts régionaux et internationaux en appui à des solutions pacifiques préservant l'unité et la souveraineté de ces deux pays frères".

Au terme de la rencontre, M. Lamamra et son homologue mauritanien "ont convenu de poursuivre la coordination et la concertation pour atteindre les objectifs communs des deux pays dans les domaines bilatéral et multilatéral", a conclu la même source.