La Directrice de la protection de la faune et de la flore à la Direction générale des forêts (DGF), Ilham Kabouya a affirmé que les feux de forêts de cet été sont moins intenses par rapport à 2021 et le bilan des feux de forêt de cette année "est moins grave" par rapport à l'année dernière, et ce, grâce aux mesures exceptionnelles prises.

Dans une déclaration à l'APS, Mme Kabouya a indiqué que "la situation que connaissent les wilayas touchées par les feux de forêt qui se sont déclenchés récemment est maîtrisée et gérable", ajoutant que comparativement à l'année dernière, l'on peut dire que le bilan des feux de forêts "est beaucoup moins grave".

Certaines wilayas, à l'instar de Bejaïa, Sétif et Jijel, ont connu ces dernières semaines, des départs de feux dans leurs forêts, mais l'état d'alerte maximale annoncé et les mesures exceptionnelles décidées, ont permis de contenir la situation. S'agissant des surfaces endommagées et du nombre de foyers d'incendie, la wilaya de Bejaia vient en tête suivie de Sétif et Jijel.

Cette saison estivale a connu une hausse inhabituelle des températures à des seuils élevés, ayant touché la plupart des pays de la Méditerranée, ce qui a entraîné le déclenchement de feux denses et leur propagation à un rythme effréné dans certains pays de la région.

Pour faire face à cette situation, le ministère de l'Agriculture et du Développement durable avait annoncé "l'état d'alerte maximale et la mobilisation de tous ses personnels relevant des corps de la direction des forêts, et ce, dans le cadre de l'activation permanente et continue du plan national de prévention et de lutte contre les feux de forêt".

Les congés annuels des cadres de la DGF et des directions concernées par la lutte contre les incendies ont, ainsi, été reportés, afin qu'ils soient prêts à intervenir en cas d'urgence.

De plus, la campagne de lutte contre les feux de forêt a été avancée cette année de juin à mai avec mise en application d'une nouvelle stratégie reposant sur le principe d'amélioration du dispositif opérationnel pour renforcer la capacité d'intervention, les incendies et protéger les personnes et les biens.

La stratégie prévoit également d'impliquer les citoyens dans les actions d'alerte précoce, d'intervention au niveau des départs de feux et de mobilisation des comités de quartiers proches des forêts. Selon la même responsable, la plupart des feux de forêt qui se sont déclaré cette année ont été signalés par les citoyens en "temps réel" après la mise à leur disposition du numéro vert 10 70.

Les décharges publiques sont devenues l'une des principales causes d'incendies, comme ce fut le cas dans la wilaya de Sétif, à cause des résidus ménagers et matériaux hautement inflammables qu'elles contiennent, d'où l'importance de sortir les déchets ménagers le soir pour éviter leur exposition à des températures élevées pouvant provoquer des feux, notamment dans les zones résidentielles adjacentes aux massifs forestiers, a soutenu Mme Kabouya.

La responsable a également alerté sur les risques d'utilisation des appareils de barbecue dont une simple étincelle peut provoquer un feu, surtout s'il y a du vent, soulignant que pour parer à un tel risque, la Direction générale des forêts a donné des instructions aux wilayas pour le renforcement du contrôle de l'utilisation de ces appareils dans les espaces forestiers. Des barrages fixes des agents forestiers ont aussi été installés pour surveiller les forêts, sensibiliser les visiteurs et leur prodiguer des conseils sur les comportements à bannir en forêt et, éventuellement, les empêcher d'accéder à certaines zones forestières ou d'utiliser certains matériaux, a fait savoir Mme Kabouya.

De plus, la Direction générale des forêts, en coordination avec l'Institut national de vulgarisation agricole (INVA), a organisé une campagne de sensibilisation sous le slogan "Ne la laissez pas brûler" sur les risques de feux de forêt et les gestes à adopter pour préserver les forêts.

La Direction générale des forêts a, par ailleurs, mis en place un dispositif opérationnel de mobilisation générale et d'alerte maximale pour lutter contre les feux de forêt prévoyant 3.261 points d'eau, 513 brigades mobiles avec un effectif de 1.017 éléments, 401 postes de vigie avec un effectif de 960 agents, 1.019 chantiers d'intervention avec un effectif global de 9.481 ouvriers, 63 camions ravitailleurs et 240 camions-citernes feux de forêts légers (CCFL).

Le secteur a également mobilisé, pour cette année, 15 camions-citernes de 3.000 litres, 80 camions anti-incendie légers et plus de 3.000 pompes dorsales.

Les feux de forêt enregistrés en 2021 ont détruit plus de 100.000 hectares et fait 84 morts.