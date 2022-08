Le corps médical de l'établissement hospitalier public "Mohamed Boudiaf" d’El Bayadh s'est, récemment, renforcé par le recrutement de 19 médecins spécialistes, a-t-on appris, mardi, des responsables de cet établissement sanitaire. Le responsable de communication, Mohammed Bouchikhi, a indiqué que ces nouveaux médecins sont spécialisés en neurologie, en neurochirurgie, en psychiatrie, en médecine interne, en néphrologie, en oncologie, en urologie, en chirurgie générale et autres.

Dix-neuf autres médecins spécialistes rejoindront ultérieurement le même hôpital, dans le cadre des efforts du secteur de la santé déployés pour améliorer les services sanitaires, renforcer ses personnels médical et paramédical et augmenter le nombre de consultations médicales et interventions chirurgicales spécialisées assurées aux patients.

D'une capacité de près de 300 lits, cet établissement compte actuellement un personnel médical de plus de 400 professionnels, dont 58 médecins spécialistes, 54 médecins généralistes, 16 psychologues, ainsi que 280 infirmiers, 26 biologistes et 24 sages-femmes entre autres.

Dans le même cadre, un centre d'imagerie médicale a été inauguré au niveau de cette même structure, supervisé par quatre radiologues, et dotés d’équipements de pointe tels appareil IRM, un scanner, un mammographe, un appareil de radiographie, une endoscopie, un ECG, une échocardiographie. Pour sa part, le service des urgences médico-chirurgicales a également bénéficié d'une opération de réhabilitation dans le cadre de l'amélioration des services sanitaires au profit des patients.

Ce service a assuré, au cours du premier semestre de cette année, 26.000 consultations de médecine générale et 5.000 autres spécialisés. D'autre part, le service de néphrologie a pris en charge, au cours de la même période, plus de 7.100 séances de dialyse rénale au profit de 90 insuffisants rénaux. Le service de gynécologie obstétrique a recensé plus de 2.200 naissances, dont plus de 2.000 naissances naturelles. Plus de 1.900 interventions chirurgicales ont été pratiquées au niveau du complexe opératoire, dont 446 opérations urgentes, a-t-on noté.